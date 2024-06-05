Белстат рассказал о самых криминальных районах Беларуси

Судя по статистике, преступность в стране пусть и немного, но снижается: в прошлом году было совершено 930 преступлений на 100 тысяч человек, что на 30 меньше, чем годом ранее.
Наиболее криминальные области Беларуси — Могилевская и Гомельская. Здесь зафиксировано наибольшее количество районов с высоким уровнем преступности.
Самые криминальные районы Могилевской области это Осиповичский —1463 преступления на 100 тысяч населения, Кличевский — 1386, Глусский — 1330, Бобруйский — 1305.
Добрушский район стал самым «разгульным» по преступности в Гомельской области — 1455 преступлений на 100 тысяч человек.
Столица стала самым криминальным городом Беларуси. — 1027 преступлений на 100 тысяч. Второе место у Могилева — 997 преступлений.
А вот самые тихие и безопасные районы — в Витебской области: Шарковщинский — 478 преступлений за 2023 на 100 тысяч населения и Докшицкий — 553.
Аналитическая платформа Numbeo опубликовала рейтинг самых безопасных стран мира, где Беларусь среди стран Европы заняла второе место по индексу преступности после Франции.
Согласно этому же рейтингу, Украина находится на 7-м месте, Россия — на 16, Латвия — на 20-м, Литва — на 26-м, Польша — на 30-м.