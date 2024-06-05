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На Урале вынесли приговор матери, закопавшей в сугроб новорожденного сына

Жительницу ЗАТО Свободный признали виновной в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Верхнесалдинский районный суд 5 июня вынес приговор 28-летней жительнице свердловского города Свободный, которая 20 декабря 2023 года самостоятельно родила живого мальчика в бане и закопала его в сугроб.

«Однако умысел, направленный на убийство младенца, не был реализован обвиняемой по независящим от нее обстоятельствам, поскольку этот факт был вовремя обнаружен находившимися на территории дачного участка гражданами, — рассказали подробности в региональном Следственном комитете. — В дальнейшем спасенный мальчик был доставлен в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь».

Женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Суд назначил молодой матери наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.