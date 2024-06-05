На Урале вынесли приговор матери, закопавшей в сугроб новорожденного сына

«Однако умысел, направленный на убийство младенца, не был реализован обвиняемой по независящим от нее обстоятельствам, поскольку этот факт был вовремя обнаружен находившимися на территории дачного участка гражданами, — рассказали подробности в региональном Следственном комитете. — В дальнейшем спасенный мальчик был доставлен в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь».