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В Ташкенте выявили новые случаи мошенничества с визами для поездки на работу за границу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте задержали двух граждан, обещавших за деньги раздобыть визу для поездки в США на работу.

Один из них был задержан в момент получения аванса в размере 28 800 долларов. Злоумышленник обещал, что с помощью своих знакомых за 42 тысячи долларов поможет оформить визы для отправки на работу трех граждан в Соединенные Штаты Америки.

Еще одного гражданина поймали с вещественными доказательствами во время получения 17 тысяч долларов. Деньги требовались в обмен на получение визы для выезда в США.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведется расследование.