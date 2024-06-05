В Ташкенте выявили новые случаи мошенничества с визами для поездки на работу за границу

Один из них был задержан в момент получения аванса в размере 28 800 долларов. Злоумышленник обещал, что с помощью своих знакомых за 42 тысячи долларов поможет оформить визы для отправки на работу трех граждан в Соединенные Штаты Америки.
Еще одного гражданина поймали с вещественными доказательствами во время получения 17 тысяч долларов. Деньги требовались в обмен на получение визы для выезда в США.
По данным случаям возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведется расследование.