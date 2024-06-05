Казахстанского миллиардера из списка «Форбс» объявили в розыск в Кыргызстане

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана объявил в розыск казахстанского бизнесмена из ТОП-25 списка «Форбс» Владимира Джуманбаева, сообщает пресс-служба ведомства.
Спецслужба соседнего государства, отмечается в сообщении, проводит следствие по фактам легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, причем связанных с уничтоженным криминальным авторитетом.
«Установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого “вора в законе” Камчи Асанбека входившего в международную преступную группировку “Братский круг” со стороны одного из крупных бизнесменов РК — Джуманбаева Владимира Викторовича».
По данным кыргызских чекистов, Джуманбаев знал о преступной деятельности Асанбека, которое выражалось «в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям “убийство”, “похищение человека” и “организация преступного сообщества (преступной организации)”.
Чтобы получить поддержку и покровительство на территории Кыргызстана, подчеркнули в ГКНБ, казахстанский предприниматель «для ведения совместных бизнес проектов, установил связь т.н. “вором в законе” Асанбеком».
Будучи владельцем на территории Кыргызстана Vertex Gold Company, занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, Джуманбаев, по версии следствия с 2021 по 2023 годы поручал ответственным работникам золотодобывающей компании в качестве финансирования деятельности ОПГ ежемесячно передавать по миллиону сомов Кольбаеву.
«При этом Джуманбаев неоднократно проводил досуг и встречи с Асанбеком на территории центра отдыха “Барс” на территории Иссык-Кульской области, куда прибывал частными самолетами», — подчеркивается в сообщении.
В рамках расследования, добавили в Госкомитете нацбезопасности, установлены факты внесения ложных сведений добычи золотосодержащей руды и отчетных данных в государственные органы Кыргызстана, «в целях сокрытия реальных показателей доходов в деятельности компании, которая влечет ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере».
Октябрьский районный суд Бишкека, подчеркнули в спецслужбе, постановил избрать меру пресечения Джуманбаеву в виде ареста заключения под стражу.
Предприниматель объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии «Интерпола», подчеркнули в ГКНБ Кыргызстана.