Казахстанского миллиардера из списка «Форбс» объявили в розыск в Кыргызстане

По данным кыргызских чекистов, Джуманбаев знал о преступной деятельности Асанбека, которое выражалось «в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям “убийство”, “похищение человека” и “организация преступного сообщества (преступной организации)”.