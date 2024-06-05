Что с экипажем буксира «Байкал», затонувшего в Карском море?

В Енисейском заливе Красноярского края из-за сжатия льда затонул буксир «Байкал». В зоне происшествия проводятся спасательные мероприятия, сообщают правоохранительные органы.
По данным СК и прокуратуры на транспорте, ЧП с буксиром произошло в ночь с 4-го на 5 июня в Енисейском заливе Карского моря, что находится на севере Красноярского края. Буксир «Байкал» шёл по участку с плотным ледяным покровом, который образовался из-за ветра и сильного течения, — явление называется сжатие льда.
В настоящий момент пропавшего моряка ищут спасатели в зоне затопления, член экипажа мог спастись. Корреспондент krsk.aif.ru обратился в МЧС с вопросом, как долго человек сможет находиться в ледяной воде.
«Неподготовленный человек без спецодежды может провести в ледяной воде максимум 5−15 минут до своей гибели. Если же говорить о моряках, то, как правило, они имеют специальные костюмы, которые могут помочь провести в воде гораздо больше времени. Всё зависит от температуры воды, чем она меньше, тем, соответственно, и опаснее длительное нахождение в ней», — рассказал спасатель международного класса Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Гриднев.
По факту водного инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следственный комитет на транспорте проводит расследование.
Кроме того, проверку происшествия с буксиром организовала Норильская транспортная прокуратура.