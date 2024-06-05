Что с экипажем буксира «Байкал», затонувшего в Карском море?

«Неподготовленный человек без спецодежды может провести в ледяной воде максимум 5−15 минут до своей гибели. Если же говорить о моряках, то, как правило, они имеют специальные костюмы, которые могут помочь провести в воде гораздо больше времени. Всё зависит от температуры воды, чем она меньше, тем, соответственно, и опаснее длительное нахождение в ней», — рассказал спасатель международного класса Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Гриднев.