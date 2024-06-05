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В Черноморском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле», погиб один человек

Водитель «Лады» погиб в столкновении с «Шевроле» в Крыму.

Источник: МЧС РК

Накануне вечером в Черноморском районе Крыма произошла дорожная авария со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Смертельное ДТП случилось на участке автодороги Красноярское — Ленское около 22:00. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21074 около села Ленское выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos.

«Водитель ВАЗ от полученных травм скончался, водитель второго автомобиля и двое несовершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения получили травмы», — говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК.

Отмечается, что водитель «четверки» не имел права управления транспортными средствами. По предварительным данным, он был нетрезв.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, чтобы извлечь из «Лады» тело погибшего и вызволить из «Шевроле» одного из пострадавших, спасателям пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент. Еще двоих пассажиров Chevrolet Lanos передали медикам до приезда спасателей.

По факту ДТП проводится проверка, ее ход находится на контроле прокуратуры РК.

МЧС