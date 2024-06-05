В Черноморском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле», погиб один человек

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, чтобы извлечь из «Лады» тело погибшего и вызволить из «Шевроле» одного из пострадавших, спасателям пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент. Еще двоих пассажиров Chevrolet Lanos передали медикам до приезда спасателей.