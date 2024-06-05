«Машина опрокинулась и съехала в реку». 11-летний мальчик утонул вместе с машиной по вине водителя под Полоцком

Водителя обвиняют в гибели малолетнего пассажира при опрокидывании машины в реку в Полоцком районе. Подробности рассказали службе информации прокуратуры Витебской области.
Жуткая авария произошла в декабре 2023-го на дороге местного назначения Н-3200 направлением Полоцк-Ушачи. Установлено, что рядом с деревней Заскорки Полоцкого района 55-летний водитель «Ауди 80», проезжая поворот налево, не справился с управлением. Авто занесло и съехало в кювет, где опрокинулось на крышу и съехало в реку.
В ДТП погиб 11-летний пассажир иномарки, мальчик утонул.
Водителю инкриминируют нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти. Также было установлено, что мужчина ехал на технически неисправном автомобиле.
Уголовное дело направлено в суд. До суда фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.