«Машина опрокинулась и съехала в реку». 11-летний мальчик утонул вместе с машиной по вине водителя под Полоцком

Жуткая авария произошла в декабре 2023-го на дороге местного назначения Н-3200 направлением Полоцк-Ушачи. Установлено, что рядом с деревней Заскорки Полоцкого района 55-летний водитель «Ауди 80», проезжая поворот налево, не справился с управлением. Авто занесло и съехало в кювет, где опрокинулось на крышу и съехало в реку.