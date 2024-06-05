Российским снайперам удалось сорвать ротацию ВСУ на одном из направлений

Согласно сообщению российского военного ведомства, в Запорожской области на Ореховском направлении снайперской тройке отдельного разведбатальона 19-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» удалось уничтожить двух неонацистов при попытке осуществления ротации подразделения ВСУ.
Снайпер с позывным «Волк» также рассказал, что бывают моменты, когда противник выходит из своих блиндажей в полный рост, за что российские военные его сразу «наказывают». Как заметил боец, у украинских боевиков находили «токсичные таблетки какие-то», и факт применения ими психотропных веществ был замечен неоднократно.