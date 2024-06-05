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Российским снайперам удалось сорвать ротацию ВСУ на одном из направлений

Представители Министерства обороны РФ сообщили журналистам, что снайперская тройка группировки войск «Днепр» сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Источник: AP 2023

Согласно сообщению российского военного ведомства, в Запорожской области на Ореховском направлении снайперской тройке отдельного разведбатальона 19-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» удалось уничтожить двух неонацистов при попытке осуществления ротации подразделения ВСУ.

Снайпер с позывным «Волк» также рассказал, что бывают моменты, когда противник выходит из своих блиндажей в полный рост, за что российские военные его сразу «наказывают». Как заметил боец, у украинских боевиков находили «токсичные таблетки какие-то», и факт применения ими психотропных веществ был замечен неоднократно.