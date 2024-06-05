Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.