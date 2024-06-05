Бастрыкин заинтересовался издевательством матери над детьми в Нижнем Новгороде

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки противоправных действий в отношении детей в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».
Ранее жители в социальных сетях рассказали, что женщина издевалась над своими маленькими детьми и заставляла их ползти за собой по бетонной опоре моста. Плач малышей привлек внимание прохожих, которые и вызвали на место экстренные службы.
Главе ведомства доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.
Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил завершить расследование смерти ребенка в нижегородской больнице.