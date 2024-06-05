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Бастрыкин заинтересовался издевательством матери над детьми в Нижнем Новгороде

Прохожие вызвали на место экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки противоправных действий в отношении детей в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Ранее жители в социальных сетях рассказали, что женщина издевалась над своими маленькими детьми и заставляла их ползти за собой по бетонной опоре моста. Плач малышей привлек внимание прохожих, которые и вызвали на место экстренные службы.

Главе ведомства доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил завершить расследование смерти ребенка в нижегородской больнице.

СК