Причину страшной аварии на набережной Волгограда назвали в полиции

Ранее очевидцы говорили о том, что японская машина от столкновения задымилась, на выручку бросились проезжающие мимо волгоградцы с огнетушителями и бутылками воды. Сообщалось о пострадавшей автоледи — владелице «Лады». В полиции уточняют, что в больницу также доставили и водителя иномарки.