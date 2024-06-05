Причину страшной аварии на набережной Волгограда назвали в полиции

«42-летняя водитель “Лада Гранта”, двигаясь по улице Землянского со стороны проспекта Ленина, не предоставила преимущество в движении Suzuki Vitara под управлением 19-летнего водителя», — подтверждают в пресс-службе главка.
Ранее очевидцы говорили о том, что японская машина от столкновения задымилась, на выручку бросились проезжающие мимо волгоградцы с огнетушителями и бутылками воды. Сообщалось о пострадавшей автоледи — владелице «Лады». В полиции уточняют, что в больницу также доставили и водителя иномарки.