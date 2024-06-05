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Причину страшной аварии на набережной Волгограда назвали в полиции

Подробности страшного ДТП, случившегося накануне на Нулевой продольной в Волгограде, назвали в региональной полиции. По данным ведомства, столкновение отечественного легкового автомобиля «Лада Гранта» и японского кроссовера Suzuki Vitara произошло в начале восьмого вечера.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

«42-летняя водитель “Лада Гранта”, двигаясь по улице Землянского со стороны проспекта Ленина, не предоставила преимущество в движении Suzuki Vitara под управлением 19-летнего водителя», — подтверждают в пресс-службе главка.

Ранее очевидцы говорили о том, что японская машина от столкновения задымилась, на выручку бросились проезжающие мимо волгоградцы с огнетушителями и бутылками воды. Сообщалось о пострадавшей автоледи — владелице «Лады». В полиции уточняют, что в больницу также доставили и водителя иномарки.