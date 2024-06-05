Иранца оштрафовали в Москве за футболку Balenciaga с флагом Украины

Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии — он носил в центре города футболку Balenciaga с флагом Украины на ней, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в нарушении ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, уточнили в пресс-службе.
Мужчина оштрафован на 50 тыс. руб. Футболку у него забрали, она подлежит уничтожению.
Как следует из материалов дела, Хидари во вторник в центре Москвы, «находясь в общественном месте, был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди, которые публично демонстрировал, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации».
По мнению суда, эта футболка является наглядной агитацией и она «явно выражает негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации».
Постановление Тверского суда он может обжаловать в вышестоящей инстанции, в силу оно пока не вступило.