Иранца оштрафовали в Москве за футболку Balenciaga с флагом Украины

Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии — он носил в центре города футболку Balenciaga с флагом Украины на ней, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как следует из материалов дела, Хидари во вторник в центре Москвы, «находясь в общественном месте, был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди, которые публично демонстрировал, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации».

По мнению суда, эта футболка является наглядной агитацией и она «явно выражает негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации».

Сам мужчина с нарушением согласился. Он пояснил, что купил футболку на сайте «Баленсиага» и не знал, что означают изображения на ней. В Москву он приехал неделю назад с экскурсией.