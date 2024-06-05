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Вице-мэр Краснодара не смог избежать уголовной ответственности

КРАСНОДАР, 5 июня, ФедералПресс. Обвиняемый по статьям о взяточничестве, растрате и мошенничестве виц-мэр столицы Кубани Артем Аганов вновь предстанет перед судом, так как прокуратура обжаловала его освобождение от уголовной ответственности.

«Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда приняла решение — удовлетворить апелляционное представление прокуратуры, постановление суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе», — сказано в судебном документе.

Чиновник Аганов настаивал, что пришел в правоохранительные органы с повинной головой еще до того, как узнал о возбуждении уголовного дела. Речь идет об эпизодах от 2020 года, когда он был директором департамента строительства городской администрации и якобы стал посредником в передаче взятки от предпринимателей.