Вице-мэр Краснодара не смог избежать уголовной ответственности

Чиновник Аганов настаивал, что пришел в правоохранительные органы с повинной головой еще до того, как узнал о возбуждении уголовного дела. Речь идет об эпизодах от 2020 года, когда он был директором департамента строительства городской администрации и якобы стал посредником в передаче взятки от предпринимателей.