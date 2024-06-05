Эксперт рассказал о судьбе западных инструкторов на Украине

Боснич подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится избежать прямого ответа России. Именно поэтому он собрался отправить военнослужащих на Украину и назвать их «военными советниками» и «обучающим персоналом».
«Макрон настаивает, что они будут размещены в западной части Украины или, по крайней мере, вдали от линии фронта, “где они будут в безопасности”. Очевидно, никто, похоже, не уведомил президента Франции о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому противоречить», — отметил аналитик.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Москвы.