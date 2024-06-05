Эксперт рассказал о судьбе западных инструкторов на Украине

«Макрон настаивает, что они будут размещены в западной части Украины или, по крайней мере, вдали от линии фронта, “где они будут в безопасности”. Очевидно, никто, похоже, не уведомил президента Франции о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому противоречить», — отметил аналитик.