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Эксперт рассказал о судьбе западных инструкторов на Украине

В случае отправки западных инструкторов на Украину, они будут уничтожены с помощью ракет Вооруженных сил (ВС) России. Статью с соответствующим содержанием написал военный эксперт Драго Боснич, она доступна на InfoBRICS.

Источник: AFP 2023

Боснич подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится избежать прямого ответа России. Именно поэтому он собрался отправить военнослужащих на Украину и назвать их «военными советниками» и «обучающим персоналом».

«Макрон настаивает, что они будут размещены в западной части Украины или, по крайней мере, вдали от линии фронта, “где они будут в безопасности”. Очевидно, никто, похоже, не уведомил президента Франции о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому противоречить», — отметил аналитик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Москвы.