Названа причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»

Региональная прокуратура рассказала о причине пожара в омском ресторане «Хочу Пури». Возгорание произошло сегодня, 5 июня, около полудня. В заведении вспыхнула крыша.
В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана. По факту пожара проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
По данным МЧС площадь пожара составляла 400 квадратных метров. В 15:09 поступила информация о ликвидации открытого горения. К счастью, никто не пострадал.
Корреспондент портала Om1.ru выезжал на место событий и оперативно передавал всю информацию.