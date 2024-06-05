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Названа причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»

Происшествие случилось в полдень.

Источник: Om1.ru

Региональная прокуратура рассказала о причине пожара в омском ресторане «Хочу Пури». Возгорание произошло сегодня, 5 июня, около полудня. В заведении вспыхнула крыша.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана. По факту пожара проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным МЧС площадь пожара составляла 400 квадратных метров. В 15:09 поступила информация о ликвидации открытого горения. К счастью, никто не пострадал.

Корреспондент портала Om1.ru выезжал на место событий и оперативно передавал всю информацию.

МЧС