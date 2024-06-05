Названа причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана. По факту пожара проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.