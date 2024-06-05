Замглавы муниципалитета Самарской области подозревается в получении взяток

Перед этим другой депутат Госдумы РФ, Жанна Рябцева, раскритиковала чиновников Безенчукского района из-за неудовлетворительной работы по реконструкции очистных сооружений. По данным парламентария, из 16 проверенных объектов в Самарской области на плановые показатели вышли только на одном.