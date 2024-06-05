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Замглавы муниципалитета Самарской области подозревается в получении взяток

Силовики задержали первого заместителя главы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Общая сумма поборов составила почти 400 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В среду, 5 июня, суд изберет чиновнику меру пресечения. Владимир Малежик признал свою вину.

Перед этим другой депутат Госдумы РФ, Жанна Рябцева, раскритиковала чиновников Безенчукского района из-за неудовлетворительной работы по реконструкции очистных сооружений. По данным парламентария, из 16 проверенных объектов в Самарской области на плановые показатели вышли только на одном.

Жанна Рябцева утверждает, что работы на объекте в Безенчуке в полном объеме не велись до ее визита. При этом отставание от графика составляет полгода.