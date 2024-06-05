В Краснодаре ювелир обманул более 40 клиентов на 5 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, клиенты нашли мастера по изготовлению ювелирных изделий через сайт бесплатных объявлений. Оформив заказ, одни потерпевшие перевели предоплату на указанный злоумышленником счет, другие передали ему свои золотые украшения в качестве лома. После этого мужчина перестал выходить на связь.



В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель республики Армения. Установлено, что деньги, полученные от клиентов, он потратил на закрытие своих долговых обязательств перед другими заказчиками.



Всего от действий мошенника пострадал 41 клиент, общий ущерб составил более 5 миллионов рублей. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства преступления и устанавливать дополнительные эпизоды мошенничества.