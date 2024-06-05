В Башкирии детей на прогулке укусили змеи

Так, в конце мая в больницу поступил 10-летний ребенок с укусом змеи большого пальца левой кисти. Инцидент произошел во время прогулки. Родители незамедлительно обратились в центральную районную больницу. В связи с тяжестью состояния здоровья пациента эвакуировали в РДКБ по линии санитарной авиации в сопровождении медработника.
Через несколько дней случился еще один инцидент. 7-летний ребенок бегал босиком и наступил на змею, которая укусила его в правую стопу. Родители самостоятельно наложили жгут на бедро и попытались высосать яд. Пациента доставили в центральную районную больницу, для дальнейшего стационарного лечения ребенка эвакуировали в РДКБ в Уфу.
«Если вас или вашего ребенка укусила змея, рекомендуем незамедлительно обратиться в центральную или городскую больницу, где врачами будет оказана первая квалифицированная помощь», — подчеркнули в медучреждении.