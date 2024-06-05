В Башкирии детей на прогулке укусили змеи

Через несколько дней случился еще один инцидент. 7-летний ребенок бегал босиком и наступил на змею, которая укусила его в правую стопу. Родители самостоятельно наложили жгут на бедро и попытались высосать яд. Пациента доставили в центральную районную больницу, для дальнейшего стационарного лечения ребенка эвакуировали в РДКБ в Уфу.