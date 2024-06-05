Названа причина возгорания автобуса с пассажирами в Новосибирской области

В надзорном ведомстве пояснили, что в результате проверки были выявлены многочисленные нарушения в деятельности перевозчика.
В частности, установлены нарушения требований об охране труда, невыполнение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, несоблюдение правил обеспечения безопасности пассажирских перевозок, в том числе допуск водителей к работе без прохождения соответствующих инструктажей.
В результате прокуратура возбудила 7 административных дел по статьям КоАП РФ, связанным с нарушениями трудового законодательства, требований охраны труда и обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
В качестве наказания перевозчик будет оштрафован на 200 тысяч рублей.
Напомним, что инцидент произошел 26 января текущего года на трассе в Тогучинском районе, где вспыхнул рейсовый автобус «Толмачево — Новокузнецк».
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске кикшеринговый самокат засунули в открытый канализационный люк.