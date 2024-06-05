В Башкирии 14-летняя девочка стала жертвой сваттинга

По словам звонившего, девочка оставила опасный предмет в одном из торговых центров города и требует 2 миллиона рублей.
Полицейские выяснили личность девочки, которая якобы «напугала» торговый центр. В квартиру, где проживает 14-летняя школьница, наведались сотрудники следственно-оперативной группы. Но ни она, ни её мать прояснить ситуацию не смогли. Предварительно выяснилось, что девочка стала жертвой так называемого сваттинга.
«Это ложное сообщение об угрозе совершения преступления от лица жертвы с целью выезда спецслужб по её адресу. Это своего рода месть или наказание для конкретного человека, шантаж, иногда розыгрыш. Эти действия стали особенно популярными в онлайн-сообществах, где сваттеры анонимны».
Опрошенная девочка пояснила, что участвовала в популярном среди молодёжи фотобатле, то есть фотоконкурсе, организованном в соцсетях. По условиям, участники сообщества голосуют за понравившееся фото, а победители получают внимание, повышение рейтинга, иногда денежный приз. По словам подростка, за накрутку голосов под её фотографией она должна была заплатить деньги, но делать этого ей не хотелось. В итоге неизвестный сваттер «подставил» школьницу, сообщив в полицию о намерениях, которых у неё на самом деле не было.
Сейчас ведётся следствие, устанавливается личность звонившего, выясняются все обстоятельства инцидента. С девочкой и её мамой проведена профилактическая беседа.
«Уважаемые родители подростков! Предупреждайте детей об опасностях интернета, напоминайте им о безопасном поведении в сети. Со своей стороны старайтесь максимально завоевать доверие ребёнка, при этом внимательно, но не навязчиво контролируйте его деятельность в интернете. Беспокойное поведение, нервозность подростка должна вас насторожить. Помните, в интернете вашего ребенка могут обидеть, запугать или оскорбить. Запретите своим детям сообщать другим пользователям адрес, номер телефона и другую личную информацию, в том числе номер школы и любимые места для игр. Если ваши дети пользуются чатами, вам следует знать, какими именно, и с кем они там беседуют. Возьмите за правило каждый день проверять, на какие интернет ресурсы заходили ваши дети», — подчеркнули в МВД по РБ.