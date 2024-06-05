В Башкирии 14-летняя девочка стала жертвой сваттинга

«Уважаемые родители подростков! Предупреждайте детей об опасностях интернета, напоминайте им о безопасном поведении в сети. Со своей стороны старайтесь максимально завоевать доверие ребёнка, при этом внимательно, но не навязчиво контролируйте его деятельность в интернете. Беспокойное поведение, нервозность подростка должна вас насторожить. Помните, в интернете вашего ребенка могут обидеть, запугать или оскорбить. Запретите своим детям сообщать другим пользователям адрес, номер телефона и другую личную информацию, в том числе номер школы и любимые места для игр. Если ваши дети пользуются чатами, вам следует знать, какими именно, и с кем они там беседуют. Возьмите за правило каждый день проверять, на какие интернет ресурсы заходили ваши дети», — подчеркнули в МВД по РБ.

