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Потерял равновесие и упал: мужчина утонул в Свислочи в Минске

Прохожие безуспешно попытались спасти мужчину, на пост ОСВОД сообщил об утопающем один из очевидцев.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Утонувший мужчина был извлечен из речки Свислочь в белорусской столице, об этом рассказали в ОСВОД.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Мужчина потерял равновесие и упал в реку. Прохожие попытались спасти тонущего, но им это не удалось.

Один из прохожих сообщил о произошедшем на сезонный спасательный пост ОСВОД № 13.

Сотрудники ОСВОД достали тело из воды в пяти метрах от берега помощи подручных средств.

«После проведения сердечно-легочной реанимации мужчина был предан работникам скорой медицинской помощи, где была установлена его смерть», — сообщили в ОСВОД.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее во вторник вечером также утонули двое подростков. Трагедия произошла в Жлобине, где компания ребят отдыхала на озере Купаловское.

Несмотря на запрет купания в данном водоеме, подростки 14 и 15 лет решили поплавать, но не рассчитали свои силы и утонули. Их тела из воды извлекли сотрудники ОСВОД.

несчастный случай