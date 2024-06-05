Потерял равновесие и упал: мужчина утонул в Свислочи в Минске

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Утонувший мужчина был извлечен из речки Свислочь в белорусской столице, об этом рассказали в ОСВОД.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Мужчина потерял равновесие и упал в реку. Прохожие попытались спасти тонущего, но им это не удалось.
Один из прохожих сообщил о произошедшем на сезонный спасательный пост ОСВОД № 13.
Сотрудники ОСВОД достали тело из воды в пяти метрах от берега помощи подручных средств.
«После проведения сердечно-легочной реанимации мужчина был предан работникам скорой медицинской помощи, где была установлена его смерть», — сообщили в ОСВОД.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее во вторник вечером также утонули двое подростков. Трагедия произошла в Жлобине, где компания ребят отдыхала на озере Купаловское.
Несмотря на запрет купания в данном водоеме, подростки 14 и 15 лет решили поплавать, но не рассчитали свои силы и утонули. Их тела из воды извлекли сотрудники ОСВОД.