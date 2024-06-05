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В СВО погиб 55-летний военнослужащий из Кудымкарского округа

Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) еще одного военнослужащего из Пермского края, 55-летнего жителя Кудымкарского округа Алексея Четина. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В январе 2024 года Алексей Четин заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлены в зону боевых действий. Погиб в мае 2024 года.

Прощание с военнослужащим пройдет 6 июня 2024 года в деревне Амонова Кудымкарского округа.