В СВО погиб 55-летний военнослужащий из Кудымкарского округа

В январе 2024 года Алексей Четин заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлены в зону боевых действий. Погиб в мае 2024 года.
Прощание с военнослужащим пройдет 6 июня 2024 года в деревне Амонова Кудымкарского округа.
Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) еще одного военнослужащего из Пермского края, 55-летнего жителя Кудымкарского округа Алексея Четина. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
В январе 2024 года Алексей Четин заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлены в зону боевых действий. Погиб в мае 2024 года.
Прощание с военнослужащим пройдет 6 июня 2024 года в деревне Амонова Кудымкарского округа.