В России впервые вынесли приговор организаторам диверсий на путях

В итоге обвинение переквалифицировали с хулиганства на более тяжкие статьи: создание диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК), вовлечение несовершеннолетних в особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК) и прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ч. 2 ст. 281.2 УК). В отдельное производство выделены материалы дела в отношении неустановленных лиц, в том числе куратора диверсантов, который вел с ними переписку в мессенджере.