ВС России уничтожили склады с оружием и техникой «Иностранного легиона»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техники воюющего на стороне ВСУ «Иностранного легиона», а также склады с беспилотными катерами, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ “Хортица” и боевиков “Иностранного легиона”, поражено место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах», — говорится в сообщении.