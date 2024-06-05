ВС России уничтожили склады с оружием и техникой «Иностранного легиона»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техники воюющего на стороне ВСУ «Иностранного легиона», а также склады с беспилотными катерами, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.