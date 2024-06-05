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ВС России уничтожили склады с оружием и техникой «Иностранного легиона»

Минобороны: ВКС уничтожили склады с оружием и техникой «Иностранного легиона».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили склады с оружием и военной техники воюющего на стороне ВСУ «Иностранного легиона», а также склады с беспилотными катерами, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ “Хортица” и боевиков “Иностранного легиона”, поражено место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах», — говорится в сообщении.