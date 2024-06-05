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В Екатеринбурге мигранты напали на съёмочную группу телеканала

Журналисты в этот момент снимали репортаж.

В Екатеринбурге иностранцы напали на журналистов одного из местных телеканалов. СКР проводит проверку, сообщили журналистам в свердловском следственном управлении.

По предварительным данным, нападавшими являются два уроженца Таджикистана. Журналисты в этот момент снимали репортаж.

По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, один из нападавших является гражданином России. Обе стороны написали заявления друг на друга.

По факту воспрепятствования деятельности журналистов СКР возбудил уголовное дело. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили представителям СМИ, что держат ход расследования на контроле.