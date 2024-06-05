В Екатеринбурге мигранты напали на съёмочную группу телеканала

В Екатеринбурге иностранцы напали на журналистов одного из местных телеканалов. СКР проводит проверку, сообщили журналистам в свердловском следственном управлении.
По предварительным данным, нападавшими являются два уроженца Таджикистана. Журналисты в этот момент снимали репортаж.
По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, один из нападавших является гражданином России. Обе стороны написали заявления друг на друга.
По факту воспрепятствования деятельности журналистов СКР возбудил уголовное дело. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили представителям СМИ, что держат ход расследования на контроле.