500 человек вышли на поиски пропавшего особенного ребенка в Актобе

Стражи порядка 5 июня 2024 года уточнили, по факту исчезновения Карима Жетру начато досудебное расследование. Ребенок страдает аутизмом.
«Проводится комплекс разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего. На поиск ребенка привлечено порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, УЧС, добровольцы. Задействованы служебные собаки и 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, несколько лошадей, используются дроны».
Кроме того, проверяются все чердаки и дворы домов, канализационные люки, выгребные ямы. Идет прочесывание степи, в том числе лесных массивов.
«Наряду с этим отрабатываются места общественного питания, магазины и торговые центры с показом ориентировки. Информация об исчезновении несовершеннолетнего размещена в СМИ».
Ранее сообщалось, что с ночи 2 июня на водоеме близ Шахтинска искали двух мужчин, которые уплыли на моторной лодке и не вернулись. Тело одного уже нашли, поиски второго продолжаются.