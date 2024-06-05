Следовавший до Москвы самолет из Уфы едва не столкнулся с другим воздушным судном

Сегодня рано утром, 5 июня, авиарейс Уфа-Москва чуть не столкнулся с другим самолетом. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Происшествие случилось в районе аэропорта Внуково. На высоте 762 метров у воздушного судна на короткое время сработал индикатор конфликтной ситуации. Это произошло из-за того, что в это время в попутном направлении двигался другой борт — Москва-Стамбул.
Сообщается, что доклады экипажей самолетов о срабатывании система предупреждения столкновения самолетов в воздухе диспетчерам не поступали.
Напомним, вчера утром, 4 июня, у следовавшего из Уфы в Москву самолета во время полета отказало оборудование. Происшествие случилось в 55 километрах от юго-востока Нижнего Новгорода.