В Татарстане следком проверит избиение бойца — инвалида СВО

«В медиапространстве сообщается о том, что в Республике Татарстан подростки избили участника СВО. Происходящее снималось на камеру, а видео было опубликовано в социальных сетях», — гласит сообщение СК.
Следственному комитету Татарстана предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Валерий Липский, руководитель ведомства, подготовит соответствующий отчет.
Добавим, что инцидент произошел в микрорайоне Юдино. На распространенном видео видно, как борются два человека. Один из них участник СВО, к тому же с инвалидностью (мужчина потерял часть ноги), авторы ролика сообщают, что второй участник — подросток. В конфликт пытались вмешаться приятели агрессивно настроенного парня, указывая на инвалидность оппонента.
Что стало причиной инцидента — неизвестно, однако на фоне звучат реплики с требованием извинений. Предварительно, после стычки пострадавший снял побои.
Ранее «ФедералПресс» обсудил с психологом причины агрессии среди подростков и пути борьбы с ней.