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В Татарстане следком проверит избиение бойца — инвалида СВО

КАЗАНЬ, 5 июня, ФедералПресс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не оставил без внимания инцидент с участником СВО в Татарстане. По его поручению органы следствия республики должны провести проверку. Эту информацию распространила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В медиапространстве сообщается о том, что в Республике Татарстан подростки избили участника СВО. Происходящее снималось на камеру, а видео было опубликовано в социальных сетях», — гласит сообщение СК.

Следственному комитету Татарстана предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Валерий Липский, руководитель ведомства, подготовит соответствующий отчет.

Добавим, что инцидент произошел в микрорайоне Юдино. На распространенном видео видно, как борются два человека. Один из них участник СВО, к тому же с инвалидностью (мужчина потерял часть ноги), авторы ролика сообщают, что второй участник — подросток. В конфликт пытались вмешаться приятели агрессивно настроенного парня, указывая на инвалидность оппонента.

Что стало причиной инцидента — неизвестно, однако на фоне звучат реплики с требованием извинений. Предварительно, после стычки пострадавший снял побои.

Ранее «ФедералПресс» обсудил с психологом причины агрессии среди подростков и пути борьбы с ней.

СК