В Татарстане следком проверит избиение бойца — инвалида СВО

Добавим, что инцидент произошел в микрорайоне Юдино. На распространенном видео видно, как борются два человека. Один из них участник СВО, к тому же с инвалидностью (мужчина потерял часть ноги), авторы ролика сообщают, что второй участник — подросток. В конфликт пытались вмешаться приятели агрессивно настроенного парня, указывая на инвалидность оппонента.