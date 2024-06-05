Птица попала в двигатель самолета, летевшего в Новосибирск

Стоит отметить, что данная ситуация не является редкостью в авиации. Столкновения с птицами — это довольно распространенная проблема, особенно для аэропортов, расположенных вблизи водоемов или лесных массивов. К счастью, в данном случае профессионализм пилотов и устойчивость конструкции самолета позволили избежать катастрофы.