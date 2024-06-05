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Птица попала в двигатель самолета, летевшего в Новосибирск

Птица столкнулась с самолетом, который летел из Красноярска.

4 июня с самолетом авиакомпании S7 произошел инцидент, который мог иметь серьезные последствия. Embraer 170, выполнявший рейс из Красноярска в Новосибирск, столкнулся с птицей, которая попала в двигатель. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

— По сообщению инспекции по БП, обнаружены следы попадания птицы во входной контур силовой установки № 1, — уточнили в публикации.

Стоит отметить, что данная ситуация не является редкостью в авиации. Столкновения с птицами — это довольно распространенная проблема, особенно для аэропортов, расположенных вблизи водоемов или лесных массивов. К счастью, в данном случае профессионализм пилотов и устойчивость конструкции самолета позволили избежать катастрофы.

Инцидент был обнаружен уже на земле, во время послеполетного осмотра в аэропорту Новосибирска Толмачево. Специалисты доложили, что птица не причинила серьезного ущерба двигателю.

После тщательной проверки самолет был допущен к дальнейшим полетам.

Как сообщала КП-Новосибирск, в конце аналогичные инциденты произошли сразу на двух рейсах авиакомпания S7.

Первый полет выполнялся из Новосибирска в Омск, второй — из Мирного в Новосибирск.

Ранее самолет S7 не смог приземлиться в Толмачево из-за собаки, которая выбежала на взлетную полосу.

Напомним, ранее KP.RU писал, что СК расследует уголовное дело о пропаже двух несовершеннолетних подростков 20 лет назад в Ленобласти.