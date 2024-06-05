Окровавленный мужчина с ножом устроил дебош в ТК «Белка маркет»

По словам очевидцев, он наносил себе раны и ломал торговое оборудование.
В частности пострадало имущество парфюмерного магазина. По данным работников ТЦ, которые приводит телеграм-канал «Злой Екатеринбург», дебошир хотел познакомиться с девушкой из парфюмерного магазина, после отказа начал вести себя неадекватно.
Сначала мужчина с криками бегал по первому этажу ТК, затем забежал на второй этаж и начал искать эту девушку, напугав сотрудников. Затем, после прибытия охраны, он перепрыгнул витрину, спустился вниз и выбежал на дорогу.
На дороге он уцепился за проезжавший автомобиль, машина протащила его около двадцати метров. После этого дебошира поймали.
По предварительным данным, никто, кроме самого нарушителя, не пострадал.