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Окровавленный мужчина с ножом устроил дебош в ТК «Белка маркет»

В екатеринбургском ТК «Белка маркет» 5 июня бегал окровавленный мужчина с оголённым торсом.

По словам очевидцев, он наносил себе раны и ломал торговое оборудование.

В частности пострадало имущество парфюмерного магазина. По данным работников ТЦ, которые приводит телеграм-канал «Злой Екатеринбург», дебошир хотел познакомиться с девушкой из парфюмерного магазина, после отказа начал вести себя неадекватно.

Сначала мужчина с криками бегал по первому этажу ТК, затем забежал на второй этаж и начал искать эту девушку, напугав сотрудников. Затем, после прибытия охраны, он перепрыгнул витрину, спустился вниз и выбежал на дорогу.

На дороге он уцепился за проезжавший автомобиль, машина протащила его около двадцати метров. После этого дебошира поймали.

По предварительным данным, никто, кроме самого нарушителя, не пострадал.