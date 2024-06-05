Уральцу, который из мести сжег четырех человек, грозит пожизненное

Тем же способом, но уже более жестоким, парень решил разобраться со своим знакомым и его гостями. В мае того же года Стародубцев пришел домой к знакомому, с которым у него возник конфликт. Зная, что в доме находятся еще три пьяных человека, которые не смогут быстро эвакуироваться, обвиняемый поджег сухие доски, лежавшие напротив входа, тем самым заблокировав огнем единственный выход из строения — на окнах дома были решетки. В результате от отравления угарным газом погибли четыре человека. От пожара пострадали также соседний дом и гараж.



Стародубцеву предъявлено обвинение по ч.2 ст.167; ч.2 ст. 167 — умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб; ч.1ст.139 — незаконное проникновение в жилище; п. «в» ч.2 ст. 158 — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину; п.п. «а», «д», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом.



«В ходе прений гособвинитель обратила внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что Стародубцев склонен к поджогам. Учитывая совершенное обвиняемым и его склонность к асоциальному образу жизни, прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — рассказали в пресс-службе суда.