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Уральцу, который из мести сжег четырех человек, грозит пожизненное

Обвинение запросило для подсудимого новоуральца пожизненное после сожжения четырех человек. Прения сторон состоялись сегодня в Свердловском областном суде.

По версии следствия, в апреле прошлого года тогда еще 18-летний Егор Стародубцев, будучи пьяным, пришел в дом к своей несовершеннолетней подруге и ее маме в селе Тарасково Новоуральского городского округа. Из чувства мести парень решил сжечь дом, проник внутрь, поджег опил и мягкую подушку, не забыв на выходе прихватить телевизор. После он нашел в бане бензин, разлил его по полу в парилке и также поджег. Баню потушили односельчане, жилой дом со всем имуществом пострадали сильнее.

Тем же способом, но уже более жестоким, парень решил разобраться со своим знакомым и его гостями. В мае того же года Стародубцев пришел домой к знакомому, с которым у него возник конфликт. Зная, что в доме находятся еще три пьяных человека, которые не смогут быстро эвакуироваться, обвиняемый поджег сухие доски, лежавшие напротив входа, тем самым заблокировав огнем единственный выход из строения — на окнах дома были решетки. В результате от отравления угарным газом погибли четыре человека. От пожара пострадали также соседний дом и гараж.

Стародубцеву предъявлено обвинение по ч.2 ст.167; ч.2 ст. 167 — умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб; ч.1ст.139 — незаконное проникновение в жилище; п. «в» ч.2 ст. 158 — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину; п.п. «а», «д», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом.

«В ходе прений гособвинитель обратила внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что Стародубцев склонен к поджогам. Учитывая совершенное обвиняемым и его склонность к асоциальному образу жизни, прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — рассказали в пресс-службе суда.

Стародубцев же заявил, что не согласен с наказанием, которое для него запросил прокурор. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор Егору Стародубцеву будет вынесен 17 июня в 12.00.