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Девушка на Mitsubishi влетела в Aurus за 50 млн рублей в Петербурге

ДТП с участием представительского авто произошло у Апраксиного двора на Садовой улице.

Источник: t.me/Megapolisonline

В Петербурге на Садовой улице 4 июня произошло «дорогое» ДТП. По словам очевидцев, девушка на Mitsubishi около Апраксиного двора влетела в Aurus Komendant. Судя по данным с сайтов объявлений, такой автомобиль стоит ой как не дешево — его стоимость варьируется в диапазоне от 45 до 50 млн рублей.

— Вчера на Садовой улице не далеко от площади блондинка устроила ДТП, — написали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Судя по кадрам с места происшествия, Aurus почти не пострадал. А вот Mitsubishi же придется полностью менять переднюю часть, так как от столкновения с представительским авто ее сильно смяло.

Ранее SPB.KP.RU писал, что вечером 4 июня на пересечении Петергофского шоссе и улицы Доблести столкнулись Hyundai и Jaguar. Водитель последнего, по всей видимости, сильно разозлился из-за ДТП и выстрелил в другого автомобилиста из травматического пистолета.