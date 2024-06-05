Девушка на Mitsubishi влетела в Aurus за 50 млн рублей в Петербурге

В Петербурге на Садовой улице 4 июня произошло «дорогое» ДТП. По словам очевидцев, девушка на Mitsubishi около Апраксиного двора влетела в Aurus Komendant. Судя по данным с сайтов объявлений, такой автомобиль стоит ой как не дешево — его стоимость варьируется в диапазоне от 45 до 50 млн рублей.