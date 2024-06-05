Что известно о нападении на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС в Комарово

Сама пострадавшая пока не может рассказать подробности случившегося на даче в Комарово. Её оперируют в одной из городских больниц. Состояние пациентки оценивают как стабильное. По уточнённым данным, у женщины две раны на бедре, оцарапана шея. Проникающий характер ранения в живот остаётся под вопросом — предварительно, внутренние органы не повреждены.