Что известно о нападении на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС в Комарово

Полиция ищет мужчин, ранивших жену бывшего начальника Северо-Западного таможенного управления и экс-директора Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимира Шамахова. По информации «Фонтанки», угрозы для её жизни нет.
Сама пострадавшая пока не может рассказать подробности случившегося на даче в Комарово. Её оперируют в одной из городских больниц. Состояние пациентки оценивают как стабильное. По уточнённым данным, у женщины две раны на бедре, оцарапана шея. Проникающий характер ранения в живот остаётся под вопросом — предварительно, внутренние органы не повреждены.
68-летняя Галина Шамахова позвонила в экстренные службы 5 июня около 11:30 и рассказала, что на даче на неё напали двое незнакомцев в масках, тёмной одежде и с ножом. Оба сбежали, перепрыгнув через забор.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в Комарово. На месте также находится супруг пострадавшей.
Предположительно преступники заходили со стороны лесополосы и скрылись в том же направлении. Было ли что похищено, неизвестно, но, как говорят знакомые с обстановкой в доме, внутри всё осталось на своих местах.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство, сопряжённое с разбоем. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Курортного района.