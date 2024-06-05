На Кубани арестовали двух пьяных туристов, заснувших у Вечного огня

По данным краевого ГУ МВД, сотрудники патрульно-постовой службы заметили в понедельник утром на набережной Геленджика двух спящих мужчин у мемориала «Вечный огонь». По информации краевого главка, ими оказались приехавшие отдыхать жители Свердловской области 40 и 33 лет. Согласно опубликованным ведомством кадрам, сонных и шатающихся туристов в шортах доставили в отдел полиции.