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На Кубани арестовали двух пьяных туристов, заснувших у Вечного огня

В Геленджике двое пьяных туристов с Урала получили семь суток ареста.

КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Двое пьяных туристов с Урала, заснувших у мемориала «Вечный огонь» в Геленджике, получили семь суток административного ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

По данным краевого ГУ МВД, сотрудники патрульно-постовой службы заметили в понедельник утром на набережной Геленджика двух спящих мужчин у мемориала «Вечный огонь». По информации краевого главка, ими оказались приехавшие отдыхать жители Свердловской области 40 и 33 лет. Согласно опубликованным ведомством кадрам, сонных и шатающихся туристов в шортах доставили в отдел полиции.

«Оба судом признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток каждому», — сообщили в пресс-службе, уточняя, что мужчины уснули у мемориала, «изрядно выпив».