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Тело пропавшей девушки нашли в соседской квартире в Акмолинской области

Кокшетау. 5 июня. КазТАГ — Тело пропавшей девушки нашли в соседской квартире в Акмолинской области, передает КазТАГ.

«Пропавшая установлена без признаков жизни. Назначена экспертиза, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

О том, что Зарема Оздоева из поселка Жолымбет пропала стало известно 3 июня. В полиции ответили, что девушка не вернулась домой после работы.

Hola News сообщает, что первыми на поиски отозвались волонтеры из общественной организации Lider. Они нашли Зарему 5 июня в квартире напротив.

У 33-летней девушки остались два несовершеннолетних сына. В пресс-службе департамента полиции не указали причину и обстоятельства смерти.