Тело пропавшей девушки нашли в соседской квартире в Акмолинской области

«Пропавшая установлена без признаков жизни. Назначена экспертиза, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
О том, что Зарема Оздоева из поселка Жолымбет пропала стало известно 3 июня. В полиции ответили, что девушка не вернулась домой после работы.
Hola News сообщает, что первыми на поиски отозвались волонтеры из общественной организации Lider. Они нашли Зарему 5 июня в квартире напротив.
У 33-летней девушки остались два несовершеннолетних сына. В пресс-службе департамента полиции не указали причину и обстоятельства смерти.