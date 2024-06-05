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В Ташкенте школьную учительницу осудили за взяточничество

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Уголовный суд Сергелийского района приговорили к двум годам ограничения свободы школьную учительницу, получившую взятку за обещание коллеге устроить его на работу.

Об этом рассказали в репортаже телеканала «Миллий».

В январе текущего года женщина, работавшая в одной из школ Сергелийского района, была задержана при получении взятки в размере 200 долларов. За это она обещала помочь с переводом на более высокую должность.

Согласно решению суда, она была признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде двух лет и одного месяца ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью в государственных образовательных учреждениях сроком на год.