В Ташкенте школьную учительницу осудили за взяточничество

Согласно решению суда, она была признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде двух лет и одного месяца ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью в государственных образовательных учреждениях сроком на год.