В Ташкенте школьную учительницу осудили за взяточничество

Об этом рассказали в репортаже телеканала «Миллий».
В январе текущего года женщина, работавшая в одной из школ Сергелийского района, была задержана при получении взятки в размере 200 долларов. За это она обещала помочь с переводом на более высокую должность.
Согласно решению суда, она была признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде двух лет и одного месяца ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью в государственных образовательных учреждениях сроком на год.