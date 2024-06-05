В Нижнесергинском районе утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла днем 5 июня. Как стало известно «КП-Екатеринбург», все случилось в селе Кленовском. На место выехали сотрудники полиции и следователь СКР.
— Кленовское — это небольшое село в 100 километрах от Нижних Серег. Там две реки: Бисерть и Пут. Почти все дети уже на каникулах, отдыхают. Сейчас жара под + 30 градусов, вот и лезут купаться, пока родители на работе, — пояснил «КП-Екатеринбург» местный житель.
В Следственном комитете подтвердили информацию.
— Сотрудниками территориального следственного отдела СК России организован выезд на место происшествия по полученной информации о трагическом несчастном случае с несовершеннолетней на водоеме. По прибытии на место будет осуществлен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу ситуации правовой оценки, — пояснили в СУ СКР по Свердловской области.
Как сообщил официальный представитель регионального Главка МВД Валерий Горелых, начальник гарнизона полиции Александр Мешков дал поручение всем территориальным ОВД в связи с наступлением жаркой погоды незамедлительно принять комплекс профилактических мер с целью снижения количества такого рода ЧП с детьми.
Напомним, что в начале июня под Камышловом утонул шестилетний мальчик.