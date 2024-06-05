В Нижнесергинском районе утонула 13-летняя девочка

— Кленовское — это небольшое село в 100 километрах от Нижних Серег. Там две реки: Бисерть и Пут. Почти все дети уже на каникулах, отдыхают. Сейчас жара под + 30 градусов, вот и лезут купаться, пока родители на работе, — пояснил «КП-Екатеринбург» местный житель.