Спецоперацию КНБ РК сорвал сотрудник банка

Дело по факту воспрепятствования производству досудебного расследования рассмотрел Межрайонный суд по уголовным делам.
Судом установлено, что подсудимый, исполняя свои служебные обязанности по запросу, поступившему в рамках досудебного расследования, увидел в нем данные своего знакомого. Он сообщил ему об этом.
«Вследствие действий сотрудника банка допущен срыв специальной операции органов национальной безопасности, направленной на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в столицу», — сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.
В суде сотрудник банка вину не признал.
«Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов. Приговором суда Б. признан виновным и осужден к одному году ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности в сфере банковской деятельности на срок один год», — сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
В апреле 2023 года КНБ РК сообщал о проведении крупной спецоперации по городам Казахстана, в том числе Астаны, во время которой пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.