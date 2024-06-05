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Спецоперацию КНБ РК сорвал сотрудник банка

В Астане осудили юрисконсульта банка за срыв специальной операции, сообщает Zakon.kz.

Источник: КНБ РК

Дело по факту воспрепятствования производству досудебного расследования рассмотрел Межрайонный суд по уголовным делам.

Судом установлено, что подсудимый, исполняя свои служебные обязанности по запросу, поступившему в рамках досудебного расследования, увидел в нем данные своего знакомого. Он сообщил ему об этом.

«Вследствие действий сотрудника банка допущен срыв специальной операции органов национальной безопасности, направленной на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в столицу», — сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

В суде сотрудник банка вину не признал.

«Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов. Приговором суда Б. признан виновным и осужден к одному году ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности в сфере банковской деятельности на срок один год», — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В апреле 2023 года КНБ РК сообщал о проведении крупной спецоперации по городам Казахстана, в том числе Астаны, во время которой пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.