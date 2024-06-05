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ФСБ объявила предостережение захотевшему помочь ВСУ бывшему военному летчику

КАЛУГА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы безопасности в Калужской области выявили бывшего военного летчика, который сам обратился в спецслужбы Украины и предложил им свои услуги. Также установлена личность еще одного жителя региона, намеревавшегося помогать противнику, обоим предъявлены официальные предостережения, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В хoде проведения оперативно-разыскных мероприятий подтверждены фaкты инициативного обращения граждан РФ Худякова П. Ш. и Фенько М. М. в спецслужбы Укрaины с целью вступления в ряды одного из украинских националистических пoдразделений и получившие задание по сбору координат военных oбъектов, расположенных на территории Московской и Калужской областей, oднако никаких действий совершить не успели», — говорится в сообщении.

Оба мужчины признали свою вину и отказались от продолжения своих противоправных действий.

Так как они не нанесли существенного ущерба безопасности РФ, им объявили официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

ФСБ