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Лжесотрудники мэрии Перми звонят пенсионерам и обещают новые социальные выплаты

ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. В Перми неизвестные начали звонить пожилым людям, представляясь сотрудниками администрации либо депутатами городской думы. Они просят у пенсионеров назвать паспортные данные, чтобы получить некие социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Utsman Media/CC0

«Пермяков приглашают в один из офисов по адресу: Ленина, 23, якобы для получения новых социальных выплат. Для этого у пенсионеров просят назвать их паспортные данные», — рассказали в городской администрации.

В связи с этим в мэрии призывают пермяков быть внимательными и не сообщать незнакомым людям свои персональные данные.

К тому же сотрудники администрации не запрашивают данные паспорта по телефону, а вся информация о мерах соцподдержки размещена на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, ранее пермякам неизвестные рассылали сообщения в мессенджеры с липовых аккаунтов чиновников мэрии и главы Перми Эдуарда Соснина. Тогда в администрации также призвали горожан игнорировать эти послания.