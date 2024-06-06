Лжесотрудники мэрии Перми звонят пенсионерам и обещают новые социальные выплаты

«Пермяков приглашают в один из офисов по адресу: Ленина, 23, якобы для получения новых социальных выплат. Для этого у пенсионеров просят назвать их паспортные данные», — рассказали в городской администрации.
В связи с этим в мэрии призывают пермяков быть внимательными и не сообщать незнакомым людям свои персональные данные.
К тому же сотрудники администрации не запрашивают данные паспорта по телефону, а вся информация о мерах соцподдержки размещена на официальном сайте муниципалитета.
Напомним, ранее пермякам неизвестные рассылали сообщения в мессенджеры с липовых аккаунтов чиновников мэрии и главы Перми Эдуарда Соснина. Тогда в администрации также призвали горожан игнорировать эти послания.