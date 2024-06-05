Пенсионерка за полученные в ДТП травмы отсудила у водителя 1200 рублей

Суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда. ДТП произошло в декабре прошлого года — местную жительницу сбил на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль.
Женщина отделалась ушибами, кровоподтеками и ссадинами, однако, по ее словам, после этого у нее ухудшилось здоровье и она принимала медикаменты. Кроме того, утверждала потерпевшая, она испытывала боль, страх и переживания.
По словам пенсионерки, виновница аварии перед ней даже не извинилась, не поинтересовалась самочувствием, не оказала помощь и моральную поддержку.
В итоге, с виновницы ДТП взыскали штраф в размере 370 рублей и лишили прав на 3 месяца. Но пенсионерка попросила также взыскать с виновной и моральную компенсацию размере 5000 рублей. Уже на суде женщина уточнила, что хватит и 3000 рублей с «учетом материального и семейного положения ответчицы».
Водитель на суде претензии пенсионерки не признала и сказала, что такая сумма необоснованно завышена и не должна превышать 200 рублей. Она добавила, что пенсионерка получила незначительные телесные повреждения и заявляла, что с ней все хорошо.
В итоге суд вынес решение взыскать с водителя в пользу пострадавшей 1200 рублей компенсации морального вреда, 430 рублей за расходы по оплате юридической помощи и 120 рублей госпошлины.