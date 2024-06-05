Мотоциклист, насмерть сбивший 26-летнего пешехода в Балтийске, попал под статью

По предварительным данным, 30 мая около 10:38 на проспекте Ленина подозреваемый на мотоцикле Suzuki выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 26-летний мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП. Мотоциклист пострадал и был доставлен в больницу.