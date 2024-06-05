Власти Самары устанавливают причины мора рыбы в озере около ЖК «Волгарь»

Власти Самары отреагировали на жалобы горожан о гибнущем озере около жилого комплекса «Волгарь».
В соцсетях сообщалось, что из-за отсыпки озера землёй, вывезенной с завода имени Масленникова, и доломитом в водоёме мор рыбы, улетают чайки и лебеди, а местные жители не могут купаться. Кроме того, были вырублены вековые дубы в парке рядом с храмом, являющиеся вместе с озером важными элементами экосистемы.
«Чиновники тоже беспокоятся. На место выехали представители Департамента городского хозяйства и экологии, районной Администрации, в частности, специалисты по земельному контролю. Сделали геодезическую съемку, район проверит ситуацию на предмет нарушения земельного законодательства. Чуть позже покажем результаты выезда в новостях», — сообщила в Телеграмм-канале руководитель Управления информации и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова.