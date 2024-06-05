Власти Самары устанавливают причины мора рыбы в озере около ЖК «Волгарь»

В соцсетях сообщалось, что из-за отсыпки озера землёй, вывезенной с завода имени Масленникова, и доломитом в водоёме мор рыбы, улетают чайки и лебеди, а местные жители не могут купаться. Кроме того, были вырублены вековые дубы в парке рядом с храмом, являющиеся вместе с озером важными элементами экосистемы.