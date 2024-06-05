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Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде

Два рейса из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде из-за грозы.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 5 июн — РИА Новости. Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Самарканд, в среду днем были перенаправлены в другие города Узбекистана из-за грозы в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports.

«Рейс авиакомпании “Qanot Sharq” из Cанкт-Петербурга и рейс российской UTair из Москвы в Самарканд 5 июня в районе 17−00 (15−00 мск) из-за грозы в аэропорту назначения были перенаправлены на запасные аэродромы в Ташкенте и Бухаре», — сказал представитель Uzbekistan Airports.

Посадка прошла в штатном режиме, самолеты ожидают изменения погодных условий, чтобы вылететь в Самарканд, добавил собеседник агентства.