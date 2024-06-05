Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде

«Рейс авиакомпании “Qanot Sharq” из Cанкт-Петербурга и рейс российской UTair из Москвы в Самарканд 5 июня в районе 17−00 (15−00 мск) из-за грозы в аэропорту назначения были перенаправлены на запасные аэродромы в Ташкенте и Бухаре», — сказал представитель Uzbekistan Airports.