Авиарейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться в Самарканде

ТАШКЕНТ, 5 июн — РИА Новости. Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Самарканд, в среду днем были перенаправлены в другие города Узбекистана из-за грозы в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports.
«Рейс авиакомпании “Qanot Sharq” из Cанкт-Петербурга и рейс российской UTair из Москвы в Самарканд 5 июня в районе 17−00 (15−00 мск) из-за грозы в аэропорту назначения были перенаправлены на запасные аэродромы в Ташкенте и Бухаре», — сказал представитель Uzbekistan Airports.
Посадка прошла в штатном режиме, самолеты ожидают изменения погодных условий, чтобы вылететь в Самарканд, добавил собеседник агентства.