Иномарка сбила пятилетнего мальчика на роликах в Петербурге

Пятилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Белышева в Петербурге. Все произошло вечером 4 июня. Тогда ребенок катался на роликах, а родители за ним приглядывали. Однако в какой-то момент малыш выехал на дорогу, где в это время ехал «Хендай Солярис». Иномарка не успела затормозить перед мальчиком и наехала не него. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 51-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь от улицы Коллонтай в направлении улицы Подвойского, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на выехавшего на роликах пятилетнего мальчика, находившегося в сопровождении родителей, — говорится в сообщении ведомства.
Малыша госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. А правоохранители по факту случившегося организовали проверку. Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать.