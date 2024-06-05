Иномарка сбила пятилетнего мальчика на роликах в Петербурге

Пятилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Белышева в Петербурге. Все произошло вечером 4 июня. Тогда ребенок катался на роликах, а родители за ним приглядывали. Однако в какой-то момент малыш выехал на дорогу, где в это время ехал «Хендай Солярис». Иномарка не успела затормозить перед мальчиком и наехала не него. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.