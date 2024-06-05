Названа цель полетов разведывательных дронов США вдоль Крыма

Американские беспилотники в течение многих лет регулярно проводят разведывательные полеты над нейтральными водами Черного моря и у берегов Крыма. Так, RQ-4 Global Hawk вылетал с сицилийской авиабазы на патрулирование и в середине мая. Его, в частности, заметили во время массированной украинской атаки на полуостров и Краснодарский край. После ее окончания некоторое время дрон-разведчик продолжал работать над акваторией Черного моря.