Миннауки предупреждает казахстанцев о новой волне мошенничества

«Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые через WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) и Telegram создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства Министерства науки и высшего образования, а также рассылают недостоверную информацию. В этой связи Министерство науки и высшего образования призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства», — говорится в сообщении.