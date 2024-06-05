Вашингтон
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миннауки предупреждает казахстанцев о новой волне мошенничества

Министерство науки и высшего образования Казахстана предупредило граждан о фактах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Предупреждение 5 июня 2024 года разослала пресс-служба министерства.

«Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые через WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) и Telegram создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства Министерства науки и высшего образования, а также рассылают недостоверную информацию. В этой связи Министерство науки и высшего образования призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства», — говорится в сообщении.

В случае получения подобных звонков Миннауки просит граждан «незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы».

Предприимчивые злоумышленники не останавливаются и продолжают придумывать новые схемы, используют имена чиновников. К примеру, ранее мошенники рассылали сообщения от имени начальника Департамента полиции (ДП) Алматы. Подробнее об этом здесь.