Осужденный бизнесмен Ральф Новак сдался силовикам

«Новак добровольно явился в правоохранительные органы, сейчас его оформляют. Перед вынесением приговора у него случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по рекомендации сегодня добровольно явился для отбывания наказания», — рассказал агентству господин Гилев. Он отметил, что защита «вряд ли будет» обжаловать приговор.
3 июня Тушинский суд Москвы признал гендиректора Singular СIS гражданина ФРГ Ральфа Новака и инвестиционного директора швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова виновными по делу о хищении акций BelkaCar и фирмы «Брайнстон» стоимостью более 360 млн руб. Они получили пять и четыре года колонии и штрафы в размере 800 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.
Господин Новак в суд не явился, до оглашения приговора о пяти годах колонии бизнесмен находился под домашним арестом. После завершения слушания по делу защитники сообщили, что не могут выйти на связь с Ральфом Новаком. Немецкий журнал Der Spiegel узнал, что 3 июня господин Новак пытался скрыться от правоохранителей в немецком посольстве. После нескольких часов переговоров с дипломатами и своими адвокатами он добровольно покинул здание дипмиссии после полуночи. По данным «Ъ», 4 июня бизнесмен был найден в клинике. По словам адвокатов, бизнесмен «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».