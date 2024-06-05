Осужденный бизнесмен Ральф Новак сдался силовикам

Господин Новак в суд не явился, до оглашения приговора о пяти годах колонии бизнесмен находился под домашним арестом. После завершения слушания по делу защитники сообщили, что не могут выйти на связь с Ральфом Новаком. Немецкий журнал Der Spiegel узнал, что 3 июня господин Новак пытался скрыться от правоохранителей в немецком посольстве. После нескольких часов переговоров с дипломатами и своими адвокатами он добровольно покинул здание дипмиссии после полуночи. По данным «Ъ», 4 июня бизнесмен был найден в клинике. По словам адвокатов, бизнесмен «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».