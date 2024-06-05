Обиженный пассажир «Уральских авиалиний» решил «заминировать» борт и был схвачен

В самолет «Уральских авиалиний» выполнявший рейс Екатеринбург — Хабаровск поднялись 107 пассажиров. Одному из них в перелете отказали из-за алкогольного опьянения. И пассажира, который был в приподнятом настроении после подпития, сняли с рейса. Все произошло 4 июня в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
Самолет «Уральских авиалиний» уже летел на Хабаровский край. Но внезапно в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге раздался звонок. Мужчина заявил, что рейс из Екатеринбурга в Хабаровск якобы заминирован. На том конце провода оказался обиженный пассажир, которого не пустили на борт.
— Он не учел оперативность полицейских, которые быстро его нашли и задержали. О звонке сообщили командиру самолета А319, который принял решение следовать в аэропорт назначения, — сообщает «Авиаторщина». — После посадки, специалисты авиационной безопасности провели послеполетный осмотр. Подозрительных и запрещенных веществ не обнаружили.
В транспортной полиции по УрФО «КП-Екатеринбург» сообщили, что не комментируют ситуацию. В пресс-службе аэропорта Кольцово посоветовали обратиться за пояснениями в транспортную полицию.