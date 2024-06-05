Обиженный пассажир «Уральских авиалиний» решил «заминировать» борт и был схвачен

В самолет «Уральских авиалиний» выполнявший рейс Екатеринбург — Хабаровск поднялись 107 пассажиров. Одному из них в перелете отказали из-за алкогольного опьянения. И пассажира, который был в приподнятом настроении после подпития, сняли с рейса. Все произошло 4 июня в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».