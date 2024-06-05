Безработный мигрант из Узбекистана грозился взорвать офис по выдаче патентов в Санкт-Петербурге

Позже стало известно, что ложную угрозу о теракте отправил 35-летний безработный гражданин Узбекистана. Он приехал в Россию еще 2 мая для того, чтобы устроиться на работу. На узбекистанца завели дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ о ложном сообщении об акте терроризма.