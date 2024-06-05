Безработный мигрант из Узбекистана грозился взорвать офис по выдаче патентов в Санкт-Петербурге

Тревожное сообщение от частной охранной фирмы о готовящемся взрыве поступило в полицию Петербурга 3 июня. Неизвестный заявил, что собирается взорвать помещение по выдаче патентов МВД на улице Моисеенко. Правоохранители осмотрели здание и прилегающую территории, но ничего опасного не обнаружили, эвакуация не проводилась.
Позже стало известно, что ложную угрозу о теракте отправил 35-летний безработный гражданин Узбекистана. Он приехал в Россию еще 2 мая для того, чтобы устроиться на работу. На узбекистанца завели дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ о ложном сообщении об акте терроризма.
Напомним, что осенью прошлого года мигрант из Узбекистана обезглавил двух человек в Москве. А ранее выходец из Узбекистана на первом свидании зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях.