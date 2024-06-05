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Безработный мигрант из Узбекистана грозился взорвать офис по выдаче патентов в Санкт-Петербурге

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мигрант из Узбекистана угрожал взорвать офис МВД по выдаче патентов в Санкт-Петербурге. Его задержали за ложное сообщение о готовящемся теракте, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Тревожное сообщение от частной охранной фирмы о готовящемся взрыве поступило в полицию Петербурга 3 июня. Неизвестный заявил, что собирается взорвать помещение по выдаче патентов МВД на улице Моисеенко. Правоохранители осмотрели здание и прилегающую территории, но ничего опасного не обнаружили, эвакуация не проводилась.

Позже стало известно, что ложную угрозу о теракте отправил 35-летний безработный гражданин Узбекистана. Он приехал в Россию еще 2 мая для того, чтобы устроиться на работу. На узбекистанца завели дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ о ложном сообщении об акте терроризма.

Напомним, что осенью прошлого года мигрант из Узбекистана обезглавил двух человек в Москве. А ранее выходец из Узбекистана на первом свидании зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях.